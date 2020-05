Cultura: Fratoianni (Leu), protesta artisti spettacolo giusta, governo li ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, osserva che "oggi in molte piazze italiane sono scesi in piazza le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo. Chiedono due cose", continua il parlamentare di Liberi e uguali su Facebook, "reddito di continuità e la convocazione di un tavolo politico con il governo per confrontarsi sulla ripartenza. Hanno ragione". L'esponente di Leu in commissione Cultura a Montecitorio aggiunge: "Sono le proposte che abbiamo avanzato anche noi al ministro Franceschini. Perché la cultura e lo spettacolo sono un lavoro. E non possiamo permetterci", conclude Fratoianni, "di disperdere un enorme patrimonio del nostro Paese. Il governo li ascolti". (Rin)