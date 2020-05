Teatro: De Priamo (Fd'I), conferma Fuortes è contro Rsu e sindacati Opera Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più volte come Fratelli d'Italia abbiamo segnalato, al fianco dei lavoratori, la gestione non proprio adamantina del Teatro di Roma a guida Fuortes. La riconferma per altri 5 anni del Sovrintendente, proposta dalla sindaca Raggi e nominata dal ministro Franceschini, va nella direzione contraria rispetto alla discontinuità richiesta dalle maestranze e dalle sigle sindacali. Da Fratelli d'Italia solidarietà alla Rsu attaccata per aver criticato Fuortes. Pd e 5 Stelle premiano gestione opaca". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. (Com)