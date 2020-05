Milano: Roggiani (Pd) su gilet arancioni, condanniamo raduno, bene sindaco Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani dichiara in una nota: ""Il diritto di manifestare è sempre legittimo ma rispettare le regole non può essere un optional. Per questo condanniamo il raduno dei cosiddetti gilet arancioni, per le posizioni sostenute ma anche per le modalità con cui lo hanno fatto. In barba a qualsiasi richiamo sul necessario distanziamento sociale e sull'uso della mascherina, hanno affollato piazza Duomo per reclamare il diritto alla "lira italica" e affermando che il coronavirus non esiste. Dopo mesi di sacrifici e responsabilità da parte dei milanesi non si può tollerare un simile schiaffo alla città di Milano, con persone assembrate e totalmente incuranti di qualsivoglia norma anti-covid. Bene ha fatto il sindaco Sala ad informare il Prefetto, chiedendo una denuncia degli organizzatori della manifestazione". (Com)