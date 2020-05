Roma: Zannola (Pd), no a sfratto Iqbal Masih in Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Partito democratico Giovanni Zannolatrova incomprensibile "l'impegno dell'amministrazione Raggi-Lozzi, a pandemia in corso, ad accellerare lo sfratto del presidio socio culturale Iqbal Masih nel Municipio VII. In questi mesi difficili -diche nella nota Zannopla- il centro è stato protagonista di numerose iniziative di volontariato che, insieme al gruppo di protezione civile con cui divide la sede storica di via Selinunte, hanno aiutato la tenuta della coesione sociale della città messa a rischio dalla crisi e dall'aumento delle povertà. Tra un post, un annuncio ed una intervista il presidente Lozzi e il sindaco Raggi, entrambe in corsa per il 2021, trovino il tempo per tutelare e valorizzare un luogo in cui si agisce per il solo bene della comunità, a maggior ragione in questo difficile momento per Roma. Il Municipio VII faccia un passo indietro, subito". (Com)