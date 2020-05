Roma: 70 manifestanti “Marcia su Roma” denunciati per iniziativa non autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settanta persone sono state fermate e identificate dagli agenti della questura di Roma, durante la manifestazione non autorizzata organizzata attraverso la pagina Facebook “Marcia su Roma”. Il gruppo di manifestanti, molti dei quali provenienti da fuori regione, è partito da piazza Venezia diretto a Montecitorio dove, però, manifestava Casapound in forma autorizzata. Per questo, il corteo è stato respinto dal cordone di sicurezza della polizia ed è tornato a piazza Venezia. Circa 70 dei manifestanti sono stati denunciati per lo svolgimento della manifestazione senza il necessario preavviso. Molti di loro sono stati anche sanzionati per aver trasgredito al divieto di uscire dalla propria regione, divieto valido fino al 3 giugno.(Rer)