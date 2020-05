Viterbo: comune, prorogata disattivazione Ztl fino al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disattivazione della Zona a traffico limitato nel centro storico di Viterbo è stata prorogata fino al prossimo 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe per esigenze tecniche. I tre varchi di accesso, collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all'altezza di via Sant'Antonio) e sul ponte di Paradosso, continueranno quindi a non essere in funzione. A comunicarlo con una nota è il comune di Viterbo (Com)