Libia: la Russia risponde alle accuse degli Stati Uniti sulla valuta contraffatta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto da Mosca è arrivata anche la presa di posizione della Goznak. La società russa ha accusato Malta di avere violato il diritto internazionale con il sequestro nel settembre dello scorso anno di 1,1 miliardi di dollari di valuta libica stampata dalla stessa compagnia. “Il contratto, in base al quale è stata fatta la partita di banconote, è stato siglato dal Goznak Jsc e dalla Banca centrale della Libia di Tobruk”, afferma Goznak in un comunicato, aggiungendo che la decisione di pagamento è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca centrale libica nel 2015 e che il diritto della banca a firmare tali contratti è stato garantito nel 2016 dal Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli. "Nonostante tutti i disaccordi tra le parti, questa decisione non è stata annullata ed è ancora in vigore. Il contratto con la nostra società è stato firmato da una persona dotata di tutti i poteri necessari", osserva infine la società, ricordando come la commissione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia abbia ritenuto che la consegna del denaro fosse conforme al regime delle sanzioni. (segue) (Rum)