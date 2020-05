Frosinone: Comune, Alta Velocità è porta aperta per romani a città, vivo interesse per consorzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine sono gli operatori, pubblici e privati, "che stanno inviando -si legge nella nota- al comune di Frosinone le richieste di adesione, all'interno delle differenti categorie merceologiche e dei settori di interesse, che si stanno sviluppando. La giunta Ottaviani ha approvato, nell'ultima seduta, la prima fase di attivazione delle procedure per la costituzione del Consorzio, procedendo al varo, anche, del marchio che costituirà il logo identificativo dell'iniziativa associativa". Una volta concluse le attività amministrative preliminari, "gli organismi competenti delle singole imprese ed i consigli comunali degli enti che aderiranno, ad iniziare da quello del capoluogo, perfezioneranno le formalità giuridiche con l'insediamento degli organi, in aderenza, anche, alle linee di indirizzo indicate dal sindaco, Nicola Ottaviani, che non prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per coloro che assumeranno cariche sociali". Il coinvolgimento degli operatori pubblici-economici, "animati esclusivamente dalla volontà di sfruttare questa enorme opportunità –ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani– porterà un rinnovato slancio e nuove motivazioni non solo nell'hinterland del capoluogo, ma in tutta la zona alta della provincia di Frosinone. Stiamo registrando tanta voglia di fare e di rimboccarsi le maniche, anche per lasciarsi alle spalle uno dei periodi più bui della nostra storia moderna". (Com)