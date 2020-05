Milano: Fornaro (Leu) su gilet arancioni, si risponda con armi della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, dichiara in una nota: "Le immagini di Piazza del Duomo non hanno nulla a che fare con il reale disagio sociale, ma sono fotogrammi già visti di chi cerca di sfruttare la rabbia di chi è in sofferenza al solo scopo di far crescere la tensione politica e favorire uno sbocco autoritario della crisi. Alla vigilia del 2 giugno, bisogna rispondere con le armi della democrazia repubblicana. È palese, infatti, che gli organizzatori abbiano voluto deliberatamente e provocatoriamente infrangere le norme sul distanziamento sociale e sull’obbligo di dispositivi di protezione individuale: siano identificati dalle autorità competenti e si proceda nei loro confronti ai sensi della normativa vigente. In Italia la legge è uguale per tutti, anche per il signor Pappalardo". (Com)