Grecia-Turchia: presidente Sakellaropoulou, migliore risposta ad Ankara è rispetto diritti umani

- La migliore risposta della Grecia alle continue provocazioni della Turchia è la porre in evidenza la "creatività, uguaglianza davanti alla legge e rispetto dei diritti umani" che contraddistingue il paese ellenico. Lo ha dichiarato il presidente greco, Katerina Sakellaropoulou, nel corso di una visita in Tracia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". "La Tracia è un esempio vivente di come i cittadini cristiani e musulmani possano vivere insieme in pace e lavorare per il loro futuro comune", ha affermato Sakellaropoulou sottolineando i caratteri distintivi del paese: "Creatività, uguaglianza davanti alla legge e rispetto dei diritti umani in cui prevale lo stato di diritto". Il presidente ha incontrato istituzioni e leader politici e religiosi nella prefettura nord-orientale e visitato, tra gli altri, importanti aziende produttrici e società di esportazione. (Gra)