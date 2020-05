Milano: De Corato su gilet arancioni, perché Sala non ha chiesto denunce per centri sociali?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Come al solito, il sindaco Sala usa maniere diverse a seconda delle simpatie di area politica: ai gilet arancioni scesi stamattina in piazza Duomo per protestare contro il governo riserva il bastone, mentre per i suoi supporter di sinistra e dei centri sociali c'è la carota. Infatti, mentre Sala annuncia che chiederà al prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione di oggi, si è ben guardato dal fare lo stesso per altre manifestazioni che sono state organizzate a maggio da gruppi di sinistra e dai centri sociali". "Ricordo che il Primo maggio, oltretutto in pieno lockdown – prosegue l'assessore De Corato – c'è stata la manifestazione organizzata da 'Non una di meno'. Poi, il 22 maggio, gli antagonisti del centro sociale Corvetto hanno sfilato di notte con fumogeni e campanacci per protestare contro gli sgomberi delle abitazioni occupate abusivamente. Per nessuna di queste manifestazioni – conclude De Corato – Sala ha sentito il bisogno di chiedere provvedimenti al prefetto. Forse perché si tratta di suoi supporter?". (Com)