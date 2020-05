Mafie: Salvini, Viminale pronto a proporre scioglimento Asl 1 di Napoli, avevamo ragione noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dichiara: "Il governatore Vincenzo De Luca aveva parlato di 'atto ridicolo e cialtronesco', ma avevamo ragione noi: perfino l’attuale governo ha acceso la luce sull’Asl 1 di Napoli, la più grande d’Europa con oltre 6 mila dipendenti e in odore di camorra: iniziò a essere controllata con severità quando la Lega era al governo", prosegue in una nota l'ex ministro dell'Interno, "anche se il presidente della Regione non gradì. In queste ore emergono conferme preoccupanti: nonostante le proteste di De Luca, il Viminale è pronto a proporre lo scioglimento della Asl 1. Il presidente della Regione del Pd viene smentito perfino dal governo nazionale di cui fa parte il Pd, peraltro su un tema così importante e dopo altri scandali come l’ospedale di Caserta sciolto per infiltrazioni pochi anni fa. De Luca", continua Salvini rivolgendosi al presidente della regione Campania, "chi è 'ridicolo e cialtronesco'? Invece di prendersela con i giovani, con i baristi e con i pizzaioli, De Luca dovrebbe preoccuparsi degli ospedali, chiusi e aperti, della Campania". (Com)