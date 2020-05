Fase 2: all'Idroscalo di Milano riaprono piscine, balneazione e centri sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di ieri sera l'ultima ordinanza regionale che entrerà in vigore dal 1 giugno e che contiene novità anche per il nostro Parco dell'Idroscalo. Da oggi riapre l'area giochi per i più piccoli, il Villaggio del Bambino; da lunedì 1 giugno piscine, solarium e centri sportivi, dal 2 giugno anche il ristorante Le Jardin au bourd du lac, dal 6 giugno la balneazione gratuita in un'area delimitata in Riviera est. "Sono contenta di aver restituito il Parco ai legittimi proprietari - ha dichiarato il Vicesindaca della Città metropolitana Arianna Censi - dal 18 maggio abbiamo accolto più di 75.000 cittadini, un numero davvero importante. La misurazione della temperatura, gli ingressi contingentati, le informazioni puntuali, li hanno fatti sentire sicuri e quindi hanno potuto vivere in serenità questo ritorno all'aria aperta". "La vera sfida è riuscire a far rispettare le regole facendo sentire le persone a loro agio - hanno confermato il Presidente Marco Francioso e tutto il Cda dell'Istituzione Idroscalo - siamo costantemente in contatto con Regione Lombardia, i Sindaci di Milano, Segrate e Peschiera, per gestire al meglio questo progressivo ritorno alla normalità. A breve presenteremo anche una ricca proposta di Centri estivi, che i nostri concessionari stanno perfezionando secondo le ultime disposizioni". "In queste ore stiamo lavorando intensamente per completare la riapertura, esattamente con lo stesso spirito con cui l'abbiamo iniziata - ha dichiarato la Direttrice Maria Cristina Pinoschi - in collaborazione con tutte le realtà attive nel Parco e con il prezioso aiuto dei volontari per arricchire l'offerta ma sempre in sicurezza". (segue) (Com)