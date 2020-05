Fase 2: all'Idroscalo di Milano riaprono piscine, balneazione e centri sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro le principali novità: Il villaggio del bambino, un'area dedicata ai più piccoli e pensata per loro, giochi d'acqua, strutture e pavimentazioni sicure, da sabato 30 maggio e tutti i giorni dalle 10 alle 19, ingresso pedonale Maggiore, accesso presidiato e contingentato, è garantita la sanificazione quotidiana; le piscine riaprono da lunedì 1 giugno, entrambe, in Riviera est e ovest. Misurazione della temperatura in ingresso, accesso in acqua contingentato, braccialetto che consente di rientrare dopo una passeggiata nel parco, solarium con circa 200 lettini distanziati (riquadro tracciato sul prato con spray ecologici) sanificati dopo ogni cambio, così come gli spogliatoi e i bagni, e da lunedì a venerdì prenotabile dal sito. Inoltre, la balneazione gratuita sarà da sabato 6 giugno si può fare il bagno nella zona delimitata da boe, presso la sponda est, sotto lo sguardo vigile dei bagnini della Federazione Italiana Nuoto, del Nucleo Sommozzatori della Polizia locale di Milano e del servizio di primo soccorso Areu. Da lunedi 1 giugno possono riaprire tutti i centri sportivi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Si può praticare canoa, canottaggio, vela, nuoto in acque libere in corsia dedicata, kayak, tennis, equitazione, rugby, surf e wake. Si pratica anche la pesca sportiva, nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri per persona, in accordo con FIPSAS. Lungo l'anello di 6.3 km che circonda il bacino si può camminare, correre, andare in bicicletta, con i pattini, con lo skate, sono aperte le aree cani (sia nel bosco, sia con accesso in acqua), sempre mantenendo una distanza di sicurezza. È obbligatorio l'uso della mascherina, dai 6 anni; l'accesso al Parco avviene da ingressi pedonali e ciclabili con misurazione della temperatura e conteggio delle persone. Ingressi Riviera Est e Maggiore, dalle ore 7:30 alle ore 21:00; ingresso Testata Sud, dalle ore 8:30 alle ore 20:30. (Com)