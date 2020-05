Criminalità: De Corato, complimenti ai carabinieri per operazione "Aurora", ora pene esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato commenta in una nota i dieci fermi tra Milano e la Brianza per furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco. "Una brillante operazione, mi congratulo con i militari dell'Arma che hanno stroncato un giro di affari da almeno 600mila euro, sgominando l'ennesima banda criminale dell'est specializzata in saccheggio degli appartamenti - prosegue De Corato - Come sempre - aggiunge l'assessore - le nostre Forze dell'Ordine sono in prima linea nella lotta alla criminalità, con importanti risultati. Ora tocca alla magistratura comminare a questi soggetti pene esemplari e, dopo avergliele fatte scontare, dare loro ordini di espulsione con accompagnamento alla frontiera, affinché non costituiscano più un pericolo per la comunità". "Mi domando: perché persone così pericolose - conclude De Corato - erano libere di circolare e di delinquere? Per il futuro, auspico che le autorità, in collaborazione con le Forze dell'Ordine albanesi, dispongano maggiori controlli preventivi con l'obiettivo di stroncare sul nascere simili organizzazioni criminali". (Com)