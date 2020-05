Coronavirus: Corte conti, insufficienza risorse destinate a territorio ha fatto trovare disarmato fronte sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi legata all'emergenza coronavirus "ha messo in luce anche, e soprattutto, i rischi insiti nel ritardo con cui ci si è mossi per rafforzare le strutture territoriali a fronte del forte sforzo operato per il recupero di più elevati livelli di efficienza e di appropriatezza nell’utilizzo delle strutture di ricovero". E' quanto si legge nel rapporto 2020 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica. "Se aveva sicuramente una sua giustificazione a tutela della salute dei cittadini", prosegue la magistratura contabile, "la concentrazione delle cure ospedaliere in grandi strutture specializzate riducendo quelle minori che per numero di casi e per disponibilità di tecnologie, non garantivano adeguati risultati di cura (la banca dati Esiti da questo punto di vista ne forniva una chiara evidenza), la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate. Se fino ad ora tali carenze si erano scaricate non senza problemi sulle famiglie - si legge nel rapporto -, contando sulle risorse economiche private e su una assistenza spesso basata su manodopera con bassa qualificazione sociosanitaria (badanti), finendo per incidere sul particolare individuale, tale carenza ha finito per rappresentare una debolezza anche dal punto di vista della difesa complessiva del sistema quando si è presentata una sfida nuova e sconosciuta". (segue) (Rin)