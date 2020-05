Atac: sindacati, bene approvazione bilancio ora serve salvaguardia operatori Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del progetto di bilancio di Atac per l'anno 2019 è stata accolta con favore dai segretari del Lazio Daniele Fuligni, Filt Cgil, Roberto Ricci, Fit Cisl, Massimo Proietti, Uiltrasporti e Lucio Valeri, Ugl Fna che in una nota sostengono che questo "risultato positivo (che si basa su un aumento dei ricavi ed un maggiore volume di servizio erogato) non sarebbe stato possibile senza i sacrifici e l'altissimo senso di responsabilità dimostrato dalle operatrici e dagli operatori di questo servizio, che non hanno mai smesso di dedicarsi con abnegazione al trasporto della collettività, neppure durante la fase 1 del lockdown, nonostante i timori ed i rischi per la propria stessa incolumità. Quali parti sociali, durante questo lungo processo di gestione che segue l'approvazione del concordato -continua la nota-, ci siamo assunti grandi responsabilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno fatto enormi sacrifici; abbiamo sempre contribuito in modo fattivo, cercando di individuare soluzioni condivise, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e salvaguardando l'utenza. Ora, considerati i tempi e le criticità che ci attendono, serve più attenzione al trasporto pubblico locale: questo servizio essenziale va garantito, protetto e difeso, così come vanno tutelati tutti gli operatori del settore, che, nonostante operino in prima linea, ancora e troppo spesso, sono oggetto di aggressioni che ne mettono a repentaglio la sicurezza e la dignità. Continueremo ad agire con responsabilità, avendo come obiettivo primario -concludono i sindacati- che chi lavora sia sempre al centro dell' impegno e dell'attenzione nostra, aziendale, istituzionale e della collettività". (Com)