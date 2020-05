Libia: colloquio Conte-Sarraj, focus su ultimi sviluppi e relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Sarraj ha detto che il suo governo vuole “raggiungere una soluzione politica” ma solo “una volta sconfitto l'aggressore”, ovvero il generale Khalifa Haftar. “Il flusso di armi in favore dell’aggressore non si è mai fermato, anzi è aumentato di recente”. Il premier libico ha denunciato che le “milizie aggressori” hanno piazzato “trappole esplosive e mine nelle aree residenziali dalle quali sono state espulse, uccidendo alcuni civili rientrati nelle loro case”. A tal proposito, Sarraj ha ufficialmente richiesto “l'assistenza dell'Italia per il rilevamento e la rimozione di queste mine”. Le due parti hanno altresì parlato della missione europea “Irini” per attuare l'embargo sulle armi in Libia. La nota del Consiglio presidenziale riferisce che Conte ha sottolineato che l’operazione a guida italiana è “neutrale” e “imparziale”, mentre Sarraj ha rinnovato la posizione del suo governo “secondo cui la missione, per essere efficace, dovrebbe essere integrata” per bloccare le armi non solo via nave, ma anche via terra e via aerea. Spazio anche alla questione delle migrazioni illegali e dello sviluppo di meccanismi di coordinamento su quest'ultimo tema: “In tale contesto, il Presidente ha chiesto di fornire un sostegno reale alla Guardia costiera libica affinché continui nel suo ruolo efficace nel salvare i migranti”, conclude la nota. (Lit)