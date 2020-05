Fase 2: dal due giugno riaprono gli scavi di Ostia Antica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2 giugno il Parco archeologico sarà aperto dalle ore 8.30 fino alle ore 19, con ultimo ingresso per i visitatori alle ore 18. Aperto anche il servizio di caffetteria, al coperto e all'aperto, con tavoli distanziati secondo le correnti prescrizioni. Sarà misurata la temperatura all'ingresso e ogni visitatore dovrà indossare una mascherina che copra naso e bocca. Le grandi dimensioni degli scavi di Ostia consentono una circolazione relativamente libera all'interno della città antica anche per i gruppi con guida: una raffinata segnaletica e una brochure informativa, ideate per l'occasione, aiuteranno ogni visitatore a ricordare il divieto di assembramento e la necessità mantenere un metro di distanza da ogni altra persona.(Com)