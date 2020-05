Infrastrutture: Faraone (Iv), bene Casellati su modello Genova, avanti con piano Shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, afferma in una nota che "la crisi si combatte solo con il lavoro, l’idea che la risposta possa arrivare dall’assistenzialismo è folle. Bene la presidente Casellati", continua il parlamentare, "che ha ribadito la necessità di un 'modello Genova' per far ripartire i cantieri, a burocrazia zero, per creare occupazione e muovere l’economia. Adesso avanti con il piano Shock proposto da Italia viva: ci sono 120 miliardi di opere già finanziate pronte solo a partire. Liberiamo il lavoro", conclude Faraone, "facciamo partire i cantieri nelle città, nelle scuole, negli ospedali: il modello del ponte di Genova è assolutamente ripetibile". (Com)