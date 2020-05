Fisco: De Petris (Leu), priorità non è taglio generalizzato tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, segnala che "è inquietante sentire tante voci che, per affrontare una crisi senza precedenti, invocano in primo luogo un taglio generalizzato delle tasse, essenzialmente a vantaggio delle aziende, invece di concentrarsi sulle esigenze davvero urgentissime: la transizione verde e la riduzione delle diseguaglianze sociali". La parlamentare aggiunge in una nota: "La stessa pandemia che si è abbattuta sull'intero pianeta è strettamente connessa con la crisi ambientale e con l'aggressione che questo modello di sviluppo esercita contro gli ecosistemi. Il passaggio a un modello di sviluppo alternativo ed ecosostenibile - spiega l'esponente di Leu - non è un'opzione, ma un obbligo e l'Italia non deve perdere questa occasione per recuperare un ritardo esiziale". Per De Petris, "le diseguaglianze sociali erano già intollerabili prima della pandemia ed erano all'origine dell'instabilità economica permanente. Sono ancora più gravi e ancora più destabilizzanti di fronte a una crisi che penalizza pesantemente i più poveri. Su questi fronti bisogna concentrare energie e investimenti", conclude la senatrice, "se non vogliamo che sia sprecata l'occasione che il Recovery fund ci offre". (Com)