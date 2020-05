Rifiuti: Zaghis, in servizio a Roma 60 nuovi compattatori, in arrivo altri 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati stabilmente in servizio, nei vari quadranti cittadini, 60 nuovi autocompattatori Ama “side loader” a tre assi adibiti allo svuotamento dei cassonetti stradali. Nella nota con cui Ama dà la notizia si lkegge anche che "i mezzi, che saranno destinati prevalentemente alla raccolta dei rifiuti differenziati, sono tutti dotati di un sistema di sanificazione che, ad ogni operazione di vuotatura, irrora con sostanze sanificanti le vasche dei cassonetti. Grazie all’arrivo dei nuovi mezzi, la disponibilità dei compattatori a caricamento laterale in servizio nella città di Roma è gradualmente salita, in pochi mesi dal 50 per cento circa del dicembre 2019 ad oltre il 67 per cento, con un incremento del 35 per cento". Con l’arrivo di questi autocompattatori di ultima generazione "stiamo proseguendo l’opera di ringiovanimento della flotta dei mezzi pesanti 'side loader' –dichiara nella nota Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama SpA-, con conseguente efficientamento del servizio e riduzione dei costi. L’obbiettivo è portare in tempi abbastanza brevi l’indice di disponibilità di questi mezzi oltre il 70 per cento per potenziare i giri di raccolta. Entro l’autunno è previsto l’arrivo di ulteriori 42 compattatori con le stesse caratteristiche che andranno ad implementare ulteriormente il parco mezzi aziendale”. (Com)