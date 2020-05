Turismo: Bergamini (FI), Italia discriminata, attivare agevolazioni per turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia., evidenzia che "non basteranno l'apertura dei confini e le visite di cortesia del ministro degli Esteri Di Maio. Le recenti posizioni discriminatorie adottate da alcuni Stati europei riguardo alle riaperture dei confini nazionali con l'Italia", prosegue la parlamentare in una nota, "svelano una competizione giocata sul turismo, di cui il nostro Paese è meta d'eccellenza e quindi, principale bersaglio. Stiamo parlando di un settore di mercato non solo fondamentale per la nostra ripresa economica - 13 per cento del Prodotto interno lordo nazionale e 4 milioni di occupati - ma unico nel suo genere, con un bacino di consumatori che fa gola a molti dei nostri competitor europei. Occorre intervenire in modo incisivo contro questi tentativi di isolamento - conclude Bergamini -, con misure di attrazione del turismo, agevolazioni e sconti per i turisti internazionali. Alcuni stati come il Giappone lo stanno già facendo. Noi cosa stiamo aspettando?". (Com)