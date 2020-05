Germania: Merkel, a breve piano di stimolo all’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha annunciato una serie di misure economiche di stimolo all’economia nazionale. “Nelle prossime settimane adotteremo un programma di stimolo economico che aiuterà l’economia a riacquistare la propria posizione e crescere”, ha detto Merkel nel consueto video settimanale. Secondo il cancelliere tedesco, programma dovrà “dare una spinta all'innovazione e alla gestione sostenibile allo stesso tempo, così da diventare forti anche nei campi del futuro". Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i leader dei partiti che compongono la Grande coalizione tedesca, l’Unione cristiano-democratica (Cdu), l’Unione cristiano-sociale (Csu) e il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), si riuniranno il prossimo 2 giugno presso la Cancelleria federale a Berlino per discutere del programma di impulso all’economia per fare fronte all’impatto della pandemia di coronavirus. Merkel ha ricordato che il governo federale ha reagito “in tempi brevi” alla grave recessione economica che la pandemia ha rappresentato per la Germania con enormi programmi di aiuti. "Da marzo siamo in grado di sostenere le aziende, aiutare i lavoratori autonomi, salvare milioni di persone", ha concluso. Secondo i media tedeschi, inoltre, il ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer, sta negoziando una proposta da 28 miliardi di euro a sostegno del pacchetto mobilità, che prevedono investimenti nelle infrastrutture digitati e della rete ferroviaria.(Geb)