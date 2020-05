Fase 2: Viminale, ieri oltre 130 mila controlli, 362 le persone sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli su 102.482 persone e 30.968 attività/esercizi commerciali il 29 maggio nell'ambito delle verifiche delle Forze di ​polizia sul rispetto delle norme anti contagio da coronavirus nella fase 2 dell'emergenza. E' quanto comunica il Viminale. Nell'ambito dei controlli sono state sanzionate 362 persone, 7 denunciate per false attestazioni/dichiarazioni e 12 per ​violazione del divieto di allontanamento da casa per quarantena. Per quanto riguarda le attività ed esercizi commerciali, sono stati 50 i titolari sanzionati e 10 i provvedimenti di ​chiusura. (Rin)