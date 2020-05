internet: Zotta, 28 ore per aderire a bando WiFi4EU per comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventotto ore di tempo per richiedere un buono di 15 mila euro per l'installazione di punti WiFi negli spazi pubblici all'interno dei comuni non ancora dotati di un hotspot. A segnalare questa possibilità ai comuni del territorio è la Città metropolitana di Roma Capitale. Dalle 13 del 3 giugno, fino alle 17 del 4 giugno, sarà aperto il bando della Commissione Europea "WiFi4EU" (https://wifi4eu.ec.europa.eu/), per richiedere il buono. "Estendere le possibilità di connessione, pubblica e gratuita, sono sempre state una priorità per l'ente metropolitano". Lo dice in una nota il vice sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Maria Zotta. "Ricordiamo che il WiFi metropolitano (https://www.cittametropolitanaroma.it/wifimetropolitano) è il più grande progetto pubblico di diffusione del Wifi in Italia per numero di Comuni coinvolti (tutti i 121 dell'area metropolitana), estensione del territorio (5.000 Kmq) e numero di abitanti (4 milioni di persone). 1300 hotspot installati e una rete di collegamento tra vari soggetti pubblici e privati, 500 mila utenti registrati, fino a 10.000 connessioni al giorno. Oggi -continua Zotta nella nota- è quanto mai essenziale potenziare questa rete: pensiamo alla necessità di superare il digital divide, le disparità di connessione e strumenti che hanno causato un vero e proprio divario sociale nel periodo di lockdown, facendo emergere una netta frattura tra chi ha potuto e chi non ha potuto accedere a didattica a distanza o a servizi pubblici on line di qualsiasi tipo. L'ampliamento della rete attraverso fondi europei e la condivisione di supporto tecnico in ogni fase, dalla partecipazione al bando all'installazione e gestione dei nuovi hotspot, è un'azione strategica e concreta per rendere protagonista il territorio, migliorare i servizi pubblici, portando innovazione e servizi, pubblici e gratuiti, ai cittadini". (Com)