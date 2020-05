Danimarca: premier Frederiksen, confini aperti dal 15 giugno a Germania, Islanda e Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca riaprirà a giugno i suoi confini ai visitatori provenienti dalla Germania, Islanda e Norvegia ma non dalla Svezia. Lo ha annunciato il primo ministro Mette Frederiksen durante una conferenza stampa. Il ministro della Sanità Magnus Heunicke ha affermato che le persone potrebbero "passeggiare" nella capitale Copenaghen ma non pernottare. Per il resto della Danimarca, i visitatori dovranno documentare che intendono trattenersi per almeno sei notti, ha aggiunto il ministro della Giustizia Nick Haekkerup. "Finora, abbiamo fatto bene come paese", ha detto Frederiksen. "Abbiamo i contagi sotto controllo. Possiamo percepire un certo ottimismo che si sta diffondendo nel paese. E anche un'impazienza, che è totalmente comprensibile. Ma dobbiamo sottolineare che non stiamo superando la crisi del coronavirus”, ha aggiunto la premier. La decisione di riaprire il confine con la Svezia, che ha riportato 4.350 decessi per Covid-19, è stata dunque rinviata a dopo l'estate, hanno chiarito gli esponenti del governo. Stesso discorso che vale anche per gli altri paesi dell’area Schengen.(Sts)