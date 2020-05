Coronavirus: in Lombardia diminuiscono i nuovi casi (+221), salgono i decessi (+67)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i nuovi casi positivi in Lombardia: 221, che corrispondono all'1,5% in rapporto con i tamponi giornalieri, mentre ieri i nuovi positivi erano 354. A rivelarlo il bollettino giornaliero diffuso da Regione Lombardia. Attualmente i positivi arrivano quindi a 21.809 (-874), per un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi di 88.758 casi. I tamponi effettuati sono 14.301, in linea con quelli di ieri che erano 14.078. Aumentano i guariti/dimessi, che oggi sono +1.028 contro i 546 di ieri. Salgono invece i decessi che oggi sono 67 contro i 38 di ieri, arrivando a un numero complessivo di 16.079. Stabili i ricoverati in terapia intensiva che scendono di 1 solo numero rispetto a ieri, per un totale di 172, e i ricoveri non in terapia intensiva sono -245, arrivando a un totale di 3307, contro i 3552 di ieri. (Rem)