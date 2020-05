Difesa: Guerini sente comandante Frecce tricolori e lo ringrazia per abbraccio a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha sentito telefonicamente nel pomeriggio di oggi il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) ringraziandolo per l'abbraccio tricolore che le Frecce hanno regalato all'Italia in queste cinque giornate che precedono il due giugno. E' quanto si legge in una nota. La pattuglia acrobatica, acclamata con ancora più emozione, si conferma infatti tra i simboli identitari del nostro Paese. Espressione di talento ed eccellenza italiana, in questo speciale abbraccio ha voluto rendere omaggio a tutte le vittime del coronavirus e ispirare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. L'iniziativa - continua la nota - si concluderà il 2 giugno con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest'anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Le Frecce porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica.