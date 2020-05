Coronavirus: calano i nuovi casi a Milano (+62) e anche in città (+25)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano calano i casi positivi: 23.044 (+62) di cui 9.775 (+25) a Milano città, contro i 22.982 (+74) di ieri e (+32) in città. A rivelarlo è il bollettino giornaliero diffuso da Regione Lombardia. In calo anche i casi nella provincia di Bergamo 13.323 (+21) contro i +58 di ieri e a Brescia 14.724 (+41) contro i +71 di ieri. Forte calo a Varese che oggi segna solo 4 nuovi casi e ieri +41 e a Monza +4 contro il dato di ieri +30. A Pavia i nuovi casi sono 35 facendo arrivare il numero totale a +35. Sono 1934 quelli in corso di verifica.(Rem)