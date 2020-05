Portogallo: premier Costa, dati Lisbona ci inducono a rivedere fortemente misure di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati epidemiologici legati al coronavirus nell'area metropolitana di Lisbona, inducono a "rivalutare fortemente le misure di sicurezza ed il calendario in questa regione". Lo ha annunciato il premier portoghese, Antonio Costa, sul suo profilo Twitter. Se a livello nazionale ci sono le condizioni per procedere ad un progressivo allentamento delle misure restrittive, a partire dai primi giorni di giugno e la crescita della pandemia è sostanzialmente stabilizzata, la sola regione di Lisbona e della valle del Tago "negli ultimi giorni rappresenta l'85 per cento dei nuovi casi nel paese", ha chiarito Costa. Questo ha spinto il governo portoghese a decidere di rimandare la riapertura di tutta la zona a rischio fino a quando i dati epidemiologici non daranno rassicuranti. Le cifre non sono distribuite in modo simmetrico. Loures, Odivelas, Lisbona, Amadora e Sintra sono i comuni su cui c'è maggiore preoccupazione da parte del governo portoghese che sta studiando diverse misure per rafforzare la tracciabilità dei contagi ed aumentare il numero dei test diagnostici.(Spm)