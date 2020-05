Quirinale: Castagna (Banco Bpm), sinceramente onorato da nomina a Cavaliere del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in merito alla sua nomina a Cavaliere del lavoro afferma: "Sono sinceramente onorato per aver ricevuto questo riconoscimento che ho sempre ritenuto rappresenti una delle onorificenze più ambite per la vita professionale di un cittadino italiano. Ringrazio sentitamente", continua Castagna in una nota, "il presidente della Repubblica e le istituzioni del mio Paese che mi hanno assegnato questo titolo così prestigioso. In questo momento in cui prevalgono le emozioni un pensiero va a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino e mi hanno sostenuto: la mia famiglia, i miei amici e colleghi con cui lavoro e ho lavorato. E' anche grazie a loro", conclude l'amministratore delegato di Banco Bpm, "se oggi posso vivere questo evento così bello e importante". (Com)