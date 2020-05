Roma: Gasparri, serve cambio passo Raggi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale, sostiene in una nota che la Capitale "deve tornare a vivere. Anni di gestione Raggi -si legge nella nota- hanno causato il blocco delle attività produttive. Non è possibile attendere oltre". Per poter imprimere all'economia un cambio di passo decisivo, "occorre -dice Gasparri- una nuova Giunta. La Raggi deve dimettersi e lasciare a un commissario capace la gestione della normale amministrazione fino alle elezioni che potrebbero tenersi entro la primavera prossima. E' diventata un'esigenza improcrastinabile". Ristoratori, albergatori, artigiani, baristi, "ogni giorno fanno sentire il grido d'allarme delle categorie che producono reddito alla città e oggi sono in ginocchio. E poi problemi vecchi che non sono stati mai risolti. A partire dalla manutenzione delle strade e delle aree verdi. Ben vengano -conclude la nota- le notti bianche, con prevedibili difficoltà per gestire il distanziamento, a condizione però che finiscano i giorni oscuri della Raggi". (Com)