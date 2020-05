Roma: Legambiente, proroga ztl atto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima proroga alla sospensione della ztl è un ulteriore gravissimo errore della sindaca Raggi, mentre è chiaro che le strade della capitale si stanno imbottigliando sempre più di automobili, certamente non di biciclette come avremmo voluto vedere". Lo dichiara in una nota, Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. "È assurdo - prosegue - pensare che l'invasione di macchine in centro possa migliorare Roma, la sua economia, i negozi; la capitale migliora se diventa più bella ed ecosostenibile, con pedonalizzazioni, ciclabili e mezzi pubblici migliori e tutti ne avrebbero giovamento, a partire dalla sua economia". (Rer)