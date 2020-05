Usa: Trump su manifestanti alla Casa Bianca, "sarebbero stati accolti da cani feroci" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteste e disordini sono stati registrati ieri in diverse città degli Stati Uniti. Il governatore della Georgia ha dichiarato lo stato di emergenza e ha annunciato che almeno 500 agenti della guardia nazionale verranno mobilitati per “proteggere persone e proprietà” ad Atlanta. Altri 500 agenti della guardia nazionale sono stati mobilitati a Minneapolis e nelle città circostanti, mentre a Washington un gruppo di persone si è radunato in segno di protesta fuori dalla Casa Bianca. Secondo quanto riferisce l’emittente “Voice of America” alcuni manifestanti hanno cercato di oltrepassare la barriera lungo Pennsylvania Avenue, una delle vie principali della città, lanciando bottiglie e altri oggetti in direzione degli agenti, in assetto antisommossa, che hanno riposto con il lancio di spray al peperoncino. (segue) (Nys)