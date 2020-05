Usa: Trump su manifestanti alla Casa Bianca, "sarebbero stati accolti da cani feroci" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Detroit, un uomo di 19 anni è stato ucciso in centro poco prima di mezzanotte, dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, sparati un suv in corsa. A San Jose, in California, due persone sono rimaste ferite dopo che un Suv si è lanciato sui manifestanti. Sempre in California, a Oakland, un agente è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e un secondo è rimasto ferito. Nel frattempo le autorità del Minnesota hanno arrestato ieri l'agente di polizia ritenuto responsabile della morte di George Floyd. Si tratta di Derek Chauvi, ritratto nel video mentre preme col ginocchio sul collo Floyd, accusato di fare resistenza alle forze dell'ordine. (Nys)