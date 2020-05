Coronavirus: Fontana, invito lombardi ad accogliere invito Asst per donare plasma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha scritto in un messaggio su Facebook: "Come sapete la terapia del plasma iperimmune, che per primo il San Matteo di Pavia, con la collaborazione e dell'ospedale di Mantova, ha deciso di utilizzare per curare i pazienti di Covid, sta dando ottimi risultati. Per poter realizzare la "banca del plasma" però è fondamentale raccogliere più sangue possibile dai pazienti guariti. Per questo chiedo a tutti i cittadini di accogliere l'invito che riceveranno dalle Asst e andare a donare. Conosco il grande cuore dei lombardi e so che certamente lo farete". (Com)