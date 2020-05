Borsa: Zanichelli (M5s), bene attivismo governo su soluzione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Zanichelli, deputato della commissione Finanze del Movimento cinque stelle, osserva che "l'attivismo del governo sul dossier Borsa italiana rappresenta un segnale positivo e incoraggiante in vista di una felice soluzione della vicenda. Al di là di quella che sarà la soluzione finale - continua il parlamentare in una nota - è importante che il governo sia della partita, come sta dimostrando, mettendo in campo una proposta tutta italiana. In questo modo saremo in grado di garantire che anche un'eventuale opzione straniera sia orientata alla tutela del nostro interesse nazionale". Zanichelli prosegue: "Quanto emerso dalle bozze del decreto attuativo sul Golden power va proprio in questa direzione, con l'inserimento del sistema di transazioni finanziario nel novero degli asset strategici da tutelare. Il Movimento cinque stelle tutela gli interessi economici e finanziari del Paese", conclude Zanichelli, "funzione importantissima specialmente in questo momento storico". (Com)