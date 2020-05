Roma: Pd, ad un anno dal voto M5s fa risiko poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s degli apriscatole nelle istituzioni e contro le olimpiadi a Roma si accomoda al tavolo dello spoil system. A Roma, infatti, entra nel vivo il risiko delle poltrone da Acea ad Atac, dall'Auditorium al capo ufficio stampa in Campidoglio ad un anno dal voto per le comunali. Si nota una attività costante del M5s mirata più che mai al salvataggio di molti destini personali piuttosto che alle sorti della città. Non ho dubbi che Daniele Frongia, ex-vice sindaco e attuale assessore allo Sport, abbia i titoli necessari per partecipare all´avviso pubblico per la nomina di amministratore della società controllata dal governo attraverso Sport e Salute, Coni-Net. Ma è mai possibile che nessuno ritenga inopportuno che un assessore nominato dal M5s possa concorrere per la carica in un ente pubblico gestito dal presidente Cozzoli, già capo gabinetto di Di Maio al Mise, a sua volta nominato da un ministro del M5s?". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola. "Mi domando inoltre - prosegue Zannola - se sia possibile ambire ad un ruolo di questo tipo mentre, da assessore in carica, la citta' e tutto il mondo sportivo romano attendono risposte dall'esercizio del suo mandato? Sport e Salute si è fatta notare dalla sua istituzione per alcune bizzarrie e tentativi di lottizzazione già da parte della Lega che nel precedente governo ne aveva espresso il presidente. Sarebbe il caso di cambiare passo e non riproporre le stesse logiche". (Rer)