Roma: 5 giugno la Sapienza inaugura "The living chapel"

- Sarà inaugurata il 5 giugno prossimo all'orto botanico della Sapienza nel cuore di Trastevere, The living Chapel, una cappella vivente realizzata con materiale di riciclo e rivestita interamente da piante e giovani alberi e dotata di un sistema musicale generato dall'acqua. La cerimonia che avrà luogo nella Giornata mondiale dell'Ambiente, sarà presenziata dal rettore Eugenio Gaudio, dal direttore dell'Orto botanico Fabio Attorre, dal consigliere di ambasciata - Ministero degli Esteri - Andrea Macchioni e dal presidente del Comitato nazionale verde pubblico - Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, Massimiliano Atelli. Il pubblico interessato potrà seguire la cerimonia in diretta sul canale facebook della manifestazione. (segue) (Com)