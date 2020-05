Roma: 5 giugno la Sapienza inaugura "The living chapel" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto The Living Chapel è stato ideato dal compositore australiano-canadese Julian Darius Reviel che, con l'aiuto di 100 studenti volontari, ha voluto ricreare la "Porziuncola" di San Francesco ad Assisi. La struttura in alluminio riciclato è stata ricoperta da tremila piante ornamentali permanenti e da migliaia di giovani alberi provenienti dalle foreste del centro Europa e da una collezione di frutti antichi originari dell'Umbria. Sono state inoltre create delle installazioni sonore realizzate con barili di petrolio riciclati e rigenerati in strumenti musicali che, animati da un flusso di gocce d'acqua, creano una sinfonia musicale continua, realizzando così un luogo di profonda armonia tra natura, musica, arte, architettura e umanità. (segue) (Com)