Roma: 5 giugno la Sapienza inaugura "The living chapel" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sapienza insieme all'Orto botanico ha aderito all'iniziativa contribuendo a ospitare ed allestire la Cappella vivente. Partner del progetto FAO e Plant for Planet, Global Catholic Climate Movement, Penn State University di Philadelphia, Università della Tuscia e Regione Lazio. "C'è la necessità di riconnettersi con la natura e di adottare modelli di sviluppo sostenibile" -spiega Fabio Attorre direttore dell'Orto botanico - sono contento che siamo riusciti a portare il messaggio attraverso quest'opera realizzata in un momento difficile come quello che stiamo vivendo". Lo scopo è di sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi dell'ecologia e della fratellanza tra i popoli, incoraggiando la collaborazione alla salvaguardia e al recupero dell'ambiente attraverso azioni concrete. Al termine dell'estate la struttura sarà smontata e gli alberi saranno donati per il recupero di aree verdi e per la creazione di nuovi giardini. Il progetto è ispirato al programma delle Nazioni unite, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, e all'Enciclica 'Laudato Si', ed è costituito da un team internazionale di architetti, musicisti e artisti. The Living Chapel diventerà parte del movimento dell'UNEP, One Trillion Tree. (Com)