Spagna: re Filippo VI, identificazione profonda del popolo con Forze armate (2)

- Il ministro dell'Interno ha affermato di aver sostituito il colonnello de los Cobos sulla base di un "normale cambio di squadra", ma nei giorni precedenti, su numerosi quotidiani spagnoli sono state diffuse le indiscrezioni secondo cui la vera ragione sarebbe dovuta a un'indagine tenuta segreta dal comandante de los Cobos per valutare la risposta delle autorità sanitarie spagnole durante le prime fasi dell'emergenza, e in particolare l'autorizzazione all' organizzazione delle manifestazioni dello scorso 8 marzo nella capitale spagnola in occasione della Festa della donna. Nel mirino dell'indagine sarebbe finito, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie sui potenziali rischi di contagio da Covid-19 durante gli eventi pubblici. All'inizio della cerimonia si è osservato un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime della pandemia. (Spm)