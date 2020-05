Commercio: Ana, rinviamo per senso responsabilità manifestazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Gli ambulanti oltre che invisibili, sono responsabili, ed augurano al Governo di esserlo altrettanto con loro, accogliendo gli emendamenti che alcuni parlamentari e gruppi politici stanno presentando per sostenere dei lavoratori che si alzano alle 4 del mattino, che già erano in crisi e che oggi dopo il lockdown per il Coronavirus sono allo stremo". Lo dichiarano in una nota il presidente nazionale Ivano Zonetti ed il vicepresidente nazionale e portavoce Angelo Pavoncello dell'associazione nazionale ambulanti-Ana. "Propio il senso di responsabilità - prosegue la nota - ci induce a rinviare la manifestazione nazionale indetta per il 3 giugno, vista l'altissima adesione ricevuta in questi giorni da tutte le regioni d'Italia, che avrebbe portato a Roma migliaia di Ambulanti, e che avrebbe creato nonostante il rispetto delle misure di protezione per la salute pubblica un enorme assembramento pur sistemandoci ad un metro di distanza uno dall'altro-continuano ancora Zonetti e Pavoncello di Ana - speriamo che il Governo sia altrettanto responsabile accogliendo le proposte recepite e presentate tramite emendamenti ai Dl in discussione, dai vari gruppi politici e parlamentari di maggioranza ed opposizione che ci hanno incontrato in questi giorni in videoconferenza. Aspettando fiduciosi che arrivino le modifiche da noi proposte rinviamo la manifestazione nazionale di un mese, sperando che il rinvio si trasformi nell'annullamento della stessa, per l'accoglimento delle proposte fatte a nome di tutti gli ambulanti italiani dalla nostra associazione", concludono il presidente ed il vicepresidente di Ana, Ivano Zonetti ed Angelo Pavoncello.