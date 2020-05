Roma: approvato bilancio Eur Spa, positivo per il quinto anno consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’Ebit margine dell’esercizio 2019 della Capogruppo Eur Spa, nella nota della stessa Eur spa si legge anche che "pur presentando un valore negativo di (1.284.000 di euro) riflette un significativo miglioramento rispetto a quello dell’esercizio 2018 (6.930.000 di euro) e risente significativamente di importanti stanziamenti, non ricorrenti, effettuati dagli amministratori per far fronte a passività potenziali derivanti da contenziosi in essere, nonché da fondi rettificativi di poste dell’attivo (fondi svalutazione crediti). L’Ebit margine dell’esercizio 2019 riflette inoltre l’impatto positivo determinato dall’allineamento ai valori di transazione dei fondi rischi e oneri, stanziati nei precedenti esercizi con riferimento al contenzioso con Condotte. In particolare l’accordo transattivo in corso di formalizzazione ha determinato un impatto positivo sul conto economico di complessivi 6.673.000 di euro, al lordo dell’effetto fiscale, e uno storno degli oneri capitalizzati sul valore dell’investimento nel Centro congressi La Nuvola, per 10.441.000 di euro". Dal punto di vista finanziario l’anno 2019 "ha portato alla conclusione del processo di ristrutturazione del debito avviato nel 2015. In particolare -si legge- la Capogruppo Eur SpA ha provveduto al rimborso integrale del debito residuo nei confronti del ceto bancario, per un ammontare di 64.670.000 di euro, in parte, ossia per 50.600.000 di euro milioni, tramite i proventi rinvenienti dalla vendita del Hotel Lama, che ha destinato a rimborso anticipato obbligatorio come previsto dall’accordo di ristrutturazione, e per i restanti 14.070.000 di euro, a titolo di rimborso anticipato volontario attraverso proprie risorse finanziarie". (segue) (Com)