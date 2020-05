Roma: approvato bilancio Eur Spa, positivo per il quinto anno consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso sono stati rimborsati "circa 64.670.000 di euro e, a fronte del rimborso integrale - continua la nota di Eur- del debito in oggetto sono state estinte tutte le garanzie connesse al finanziamento e previste dall’accordo di ristrutturazione del debito, omologato dal Tribunale di Roma con decreto del 1 ottobre 2015, tra le quali la cancellazione delle ipoteche di primo e secondo grado su immobili di proprietà, il pegno sulle quote della controllata Aquadrome e il pegno sulle giacenze dei conti correnti e privilegi speciali sui beni mobili del Roma convention center La Nuvola, ai fini della integrale estinzione anticipata del debito derivante dell’accordo di ristrutturazione. La citata operazione -continua la nota- che ha consentito, grazie anche ad una quota significativa di proprie risorse finanziarie, di procedere al rimborso integrale del debito verso gli istituti di credito, con il conseguente risparmio annuo di oltre 1 milione di euro solo per oneri finanziari, ha permesso alla società di azzerare un indebitamento finanziario verso gli istituti di credito che al 31 dicembre 2014 ammontava a 221 milioni di euro e che aveva portato la società alla richiesta di ammissione allo strumento di legge del concordato preventivo in bianco in data 11 dicembre 2014". Al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta della Capogruppo Eur SpA risulta "positiva e pari al 14.817.000 di euro, contro una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 negativa per 27.208.000 di euro. Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta di Gruppo l’esercizio 2019 -conclude Eur- chiude in miglioramento con un positivo 27.721.000 di euro, contro una posizione finanziaria netta consolidata negativa per 17.990.000 di euro dell’esercizio 2018". (Com)