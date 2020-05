Roma: teatri Sistina, Jovinelli e Quirino aderiscono a Confcommercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I teatri Sistina, Ambra Jovinelli e Quirino hanno aderito a Confcommercio Roma, rafforzando l’area del settore intrattenimento all’interno dell’associazione che vede già oggi presenti 41 teatri associati nell’Unione teatri di Roma ad Anec Lazio. "Regolare la riapertura delle attività, con tempi e modalità sostenibili economicamente, ed intensificare l'interlocuzione con il Campidoglio e con l'amministrazione regionale affinché sostengano le attività realizzabili dal mondo dello spettacolo nel corso della prossima stagione – ha spiegato il commissario di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard – saranno le prime priorità della nostra azione". "L’ingresso in Confcommercio Roma di altre 3 strutture di questo peso – spiega Valerio Toniolo presidente del coordinamento delle imprese culturali di Confcommercio Roma - rafforza la componente privata della cultura all’interno dell’Associazione e punta attraverso defiscalizzazione e delle regole certe per la ripartenza a stimolare le istituzioni pubbliche in funzione di un mercato equilibrato tra pubblico e privato”.(Com)