Ciampino: aggredisce portiere e continua a colpirlo quando è privo di sensi, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 40 è stato arrestato a Ciampino per un'aggressione avvenuta lo scorso 15 maggio presso uno stabile in via del Sassone. P.P., romano, con vari precedenti di polizia, durante una lite per futili motivi, ha aggredito il portiere del comprensorio dove risiede, accanendosi prima contro di lui, colpendolo alla testa anche mentre era a terra, privo di sensi e poi scagliandosi anche contro dipendente del centro, intervenuto in difesa della vittima. Quando i poliziotti del commissariato Marino sono giunti sul posto, hanno cercato di fermarlo, e l'uomo ha aggredito anche loro. Bloccato, con l'ausilio di una pattuglia del commissariato Romanina, il 40enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio e violenza a pubblico ufficiale.Il provvedimento restrittivo, è stato convalidato nei giorni successivi dal Gip del Tribunale di Velletri che ha disposto nei confronti dell'arrestato la custodia cautelare in carcere. La vittima, 60enne di origine cingalese, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è tuttora ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata. Numerose sono le fratture riportate alla testa con una emorragia cerebrale. Il giardiniere, cittadino ucraino, ha riportato invece, la frattura delle ossa nasali. (Rer)