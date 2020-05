Calcio: M5s, riparte industria strategica per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle Felice Mariani, Nicola Provenza, Manuel Tuzi e Simone Valente, in un post pubblicato sul blog delle Stelle affermano: "Fischio d'inizio, riparte il campionato. L'epilogo migliore per un settore, quello del calcio, che rappresenta un asset importante per l'economia del Paese e per tutto lo sport. Noi portavoce del Movimento cinque stelle", proseguono i parlamentari, "in queste settimane ci siamo battuti perché il calcio ricominciasse in sicurezza e seguendo i protocolli del Comitato tecnico-scientifico. Piaccia o meno, va tenuto ben in mente che il calcio professionistico è un'industria e come tale va trattata. Un'industria che genera spettacolo e intrattenimento dando lavoro a oltre 120 mila persone, un asset fondamentale a livello sportivo, economico e sociale. Inoltre - si legge nel post -, la chiusura del campionato avrebbe provocato un disastro economico e sociale: ecco perché ci siamo spesi per una ripresa in sicurezza. In ballo non c'è soltanto il destino di qualche star del pallone, ma c'è la salvaguardia dell'intero sistema sportivo: bisogna evitare il fallimento delle società, siano esse quotate in borsa o dilettantistiche, conservando il più possibile i posti di lavoro. E non parliamo", continuano gli esponenti del M5s, "dei calciatori che guadagnano milioni di euro (tema sul quale si potrebbe aprire un dibattito infinito) ma, appunto, delle migliaia di lavoratori e collaboratori delle società e del loro indotto, gente che non si può permettere di non ricevere lo stipendio per 4 o 5 mesi". (segue) (Rin)