Calcio: M5s, riparte industria strategica per Paese (2)

- Mariani, Provenza, Tuzi e Valente osservano: "Va evidenziato, tra l'altro, che le spese per i tamponi e i test sierologici a cui saranno costantemente sottoposti i calciatori sono a carico delle società sportive. Nulla verrà tolto ai cittadini italiani. Con la riapertura del campionato abbiamo evitato che si generasse un effetto a valanga che avrebbe travolto tutte le società dilettantistiche. Ci preme ribadire un concetto basilare: lo sport professionistico (in questo caso calcio professionistico) e sport dilettantistico (quello chiamato 'di base') non sono antagonisti", spiega il post sul blog delle Stelle, "non possono esserlo. Demonizzare l'uno in favore dell'altro significa non aver conoscenza del settore o non esser onesti intellettualmente. Per questo la riapertura del campionato è una vittoria per tutto lo sport, mentre la sospensione avrebbe per giunta accentuato ulteriormente il divario tra l'Italia e gli altri Paesi. Guardiamo con fiducia", concludono i deputati del Movimento cinque stelle, "a questo altro piccolo passo verso la normalità. Palla al centro". (Rin)